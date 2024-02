Mi-am dat seama, explicând aseară în direct, că e vorba despre frica celor din PSD și PNL legată de AUR și ascensiune. Mi-a fost foarte clar asta, deoarece, în urma întâlnirilor pe care le-am avut ieri după-amiază, am aflat și scorurile reale ale momentului, care sunt următoarele, prieteni: la votul politic, PSD este încă pe primul loc, dar în cădere, PSD este la 26%, AUR este la 25%, PNL-ul este la 16%, ADU (Alianța Dreptei Unite) este la 12% și SOS este la 6%; restul sunt nehotărâți sau votează în proporție de 1-2-3 procente cu alte partide. La prezidențiale, surpriza este mare: pe primul loc este George Simion, cu 29%, și pe locul doi este Marcel Ciolacu cu 24%. Astea sunt scorurile care contează. Ciucă este sub scorul PNL, nici nu are rost să vorbim. Deci e limpede cam ce se poate întâmpla.

De ce se cuplează alegerile? Explicația pe scurt. PSD și PNL au priceput că această comasare a localelor cu europarlamentarele avantajează AUR-ul. V-am explicat într-un editorial precedent cum AUR-ul va fi potențat din scorul politic în scorul listelor la locale, listelor de consilieri locali sau consilieri județeni. În plus, din înțelegerea PSD-PNL pentru candidaturi comune, rămân multe sute de primari PSD și PNL în aer, adică acolo unde vine un penelist la candidatură și primarul PSD nu poate să candideze, el rămâne în aer și viceversa, iar acești primari, care au și ei un anumit scor și doresc să rămână primari, se vor orienta preponderent către AUR, poate și către noua Alianță a Dreptei Unite. De ce se duc primarii refuzați la AUR? Păi, simplu: dacă mai au un scor al lor, personal, pe persoană fizică, cum zicea Vanghelie, de 15-20%, dar nu mai sunt lăsați să candideze, scorul ăsta al lor personal se va adiționa cu cel politic al AUR, care e cam tot atât sau chiar mai mult și vor câștiga din nou fotoliile de primar, dar de data aceasta pentru AUR.

Ieri trebuia comunicată ordonanța de comasare, dar din cauza acestei încurcături, totul s-a blocat din ordinul lui Iohannis, care a cerut soluții urgente care ar trebui să-i fie prezentate până în această după-amiază, mâine trebuind să fie reluată formula de prezentare publică a ordonanței de comasare. Revenind la treaba cu candidaturile primarilor în funcție care vor fi refuzați de către PSD sau de către PNL, pentru că beleaua este mare, acum se gândesc proceduri administrative de blocare a acestor candidaturi și ăsta e motivul pentru care se dau fel de fel de știri pe surse despre modificarea Codului administrativ, dar nu se comunică, de fapt, că acest Cod administrativ ar putea să prevadă ca un primar în funcție n-are voie să candideze decât pentru partidul care l-a desemnat și dacă vrea să candideze trebuie să-și dea demisia. Asta cred eu că se va întâmpla, pentru că ăsta este interesul PSD și PNL, ca să blocheze exodul către AUR.

De ce a venit complementar și comasarea prezidențialelor turul 2 cu parlamentarele? Vă explic: ca să facă posibilă și candidatura lui Ciolacu, ce astăzi este refuzat de Iohannis la candidatură, care îl preferă pe Ciucă cu sprijin comun pesedisto-liberal. Ce zic ei în scenariul ăsta? Că la europarlamentare și locale se înțeleg, candidează în multe localități în comun, apoi se ceartă, eventual PNL iese de la guvernare în urma unui scandal, regizat, în luna iulie, Ciucă devine opozantul șef în locul lui George Simion, iar PNL va lua locul AUR-ului în opoziție și astfel, începând cu această vară și până în decembrie, se va duce această luptă. În acest scenariu se dorește ca să ajungă în finală Ciucă și Ciolacu, iar cel mai bun dintre ei doi să câștige.

Pentru ca să fie posibil ca Ciucă să țină pasul, este prevăzută din luna iulie, după europarlamentare, și o nouă alianță între PNL și ADU, care ADU e previzibil că va avea un scor mic la europarlamentare și locale. Dacă azi au 12%, probabil vor coborî către un 10%, pentru că au candidați foarte slabi, mulți corupți, listă pestriță, deci vor fi disperați după europarlamentare. Atunci vor pica în plasa lui Iohannis, iar, dacă nu vor accepta de bună voie, vor face cărare la DNA, dacă nu cumva vor fi luați pe sus. Deci Ciucă să devină candidat comun, dar nu candidat comun PSD-PNL, ci candidat comun PNL-ADU, reprezentând așadar alternativa Factorului Extern, așa-zis euroatlantică, iar Ciolacu și PSD să pară alternativa națională, ce guvernează în spiritul patriotismului economic, nu-i așa, exact ca în programul de guvernare anunțat de Ciolacu, dar deloc implementat. Deci, ca să rezum, ca să pricepem cu toții: din iulie, adevărata opoziție se pregătește să fie PNL-ADU, cu candidat Ciucă, cu coordonator și șef Klaus Iohannis, alianță ce va lupta împotriva lui PSD și a lui Ciolacu, iar planul prevede ca AUR și Simion să devină outsideri.

De ce se cuplează prezidențialele turul 2 cu parlamentarele? Vă răspund tot eu: pentru ca să se polarizeze votul și să fie votate la parlamentare doar formațiunile finaliștilor la prezidențiale, care în mintea lor vor fi Ciucă și Ciolacu, deci PSD și PNL să ia împreună, la aceste parlamentare cuplate cu prezidențialele de tur 2, cam 70% din spectrul parlamentar, apoi să guverneze împreună din 2025, după formula: dacă președinte e Ciucă, PSD să dea primul-ministru, adică posibil Ciolacu, iar dacă președinte este Ciolacu, atunci Iohannis să impună un prim-ministru, poate chiar pe sine, ca să capete imunitate și putere. Poate vă sună ca imposibil de realizat, dar se vor face toate ilegalitățile pentru ca să fie posibil, prieteni. Sigur că nu mai vorbim despre democrație în acest caz, dar nici în ultimii ani n-am mai avut-o.

Dar de aici vine și marele pericol pentru AUR și Simion, despre care vorbeam în titlu. E limpede că se va încerca orice, de la arestări pe bandă rulantă și fără argumente legale, până la mai simplele defectări interne la AUR, dar așa cum nici nu vă închipuiți. Se joacă, deci, cu pistoalele pe masă. E o ruletă rusească. De ce zic asta? Pentru că, dacă spirala tăcerii e așa de mare precum o bănuiesc eu, PNL și Ciucă nu vor putea decola electoral din iunie sau poate că PSD-ul va fi prăbușit prin mijloace specifice, inclusiv prin arestări, și atunci finala prezidențială îl va include pe Simion, iar AUR își va împărți procentele parlamentare, avantajat fiind de potlogăria pregătită chiar contra sa prin această comasare de alegeri despre care am vorbit astăzi. Aveți vreo îndoială că Simion nu-i poate bate pe Ciolacu sau pe Ciucă în finală? Eu nu am, iar în acest scenariu cu Simion la Cotroceni e limpede că el va alege cu cine să guverneze AUR-ul. Deci ruleta rusească despre care vorbeam e pregătită pentru uciderea AUR-ului, respectiv a lui Simion (ucidere politică), dar poate elimina din viitoarea guvernare, prin consecințe, fie PSD, fie PNL, fie pe ambele; iar Iohannis o poate sfârși ca Adrian Năstase, apropo de ruletă rusească, ce era atât de sigur că va câștiga în 2004 contra lui Stolojan, care era candidat, pe care l-am înlocuit apoi cu Băsescu, încât Adrian Năstase despre care vorbesc și-a comandat și plătit de la guvern pentru Cotroceni o flotilă de 12 Mercedes-uri noi de la amicul său Ion Țiriac. Cu Mercedes-urile astea s-a plimbat însă Băse, iar Adrian Năstase a mers la pușcărie.