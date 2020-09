Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașiului, condamnat la încă 5 ani și 2 luni cu executare pentru că și-a spionat amanta

Acesta a fost condamnat in dosarul in care este acuzat de comiterea mai multor infractiuni, in perioada in care si-a exercitat functia.

Este vorba de faptele de instigare a unor politisti locali din Iasi pentru a-i supraveghea fosta amanta, Adina Samson. Condamnarea lui Nichita vine dupa ce acesta a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita.

In dosarul "Amanta", a mai fost condamnat si Liviu Hliboceanu, fostul sef al Politiei Locale din Iasi. Cei doi ar trebui sa achite Primariei Iasi despagubiri de peste 100.000 de lei.