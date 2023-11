"Alături de William Holland Payne - politician american, avocat și contraamiral în retragere al Marinei Statelor Unite. Un US Navy Seal, absolvent al Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) unul dintre cele mai dure programe de test pentru înrolarea în forțele speciale ale Marinei Americane.

Am vorbit mult în cele câteva zile cât a stat în România, împreună cu soția sa Deborah. Când ai în față un US Navy Seal, amiral în retragere și fost senator în Senatul statului american New Mexico, te gândești în primul rând la rezistență, disciplină și organizare. Însă, cea mai importantă lecție pe care o primești este despre munca în echipă și despre a fi devotat oamenilor, despre a rămâne cald și uman, în ciuda experiențelor profesionale care ne călesc", a afirmat Firea, într-o postarea menționată.