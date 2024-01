"Dovada este chiar această avarie majoră, peste 1.000 de blocuri din sectoarele 1, 2, 5 și 6, cu mii de familii care nu au de ieri dimineață apă caldă și căldură. Dacă rețeaua de termoficare din zona Grivița - Grozăvești ar fi fost schimbată mai repede, această avarie nu ar fi avut loc", a arătat Firea, în postarea menționată.

Potrivit fostului edil, proiectul de reabilitare a celor 210 kilometri de rețea cu aproape 200 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile cuprinde și această zonă.

"Trei ani de zile în mandatul meu de primar general specialiști în termoficare și fonduri europene au lucrat la acest proiect. În 2020, premierul de dreapta a ținut la sertar contractul aproape șase luni, doar ca să fie semnat la început de mandat de candidatul susținut, atunci și acum, de toată dreapta din București. Șase luni în care se puteau face mulți pași înainte pentru a începe lucrările", a mai spus Gabriela Firea.

"Noul primar general, cu toată dreapta USR-PNL-PMP la putere, a stat cu mâinile în sân încă doi ani și jumătate după ce a semnat contractul. Abia în iunie 2023 au început lucrările! S-a pierdut timp foarte prețios pentru rețeaua învechită și pentru bucureștenii care iarnă de iarnă sunt nevoiți să stea în frig.

Voi explica mereu doar ce am făcut și nu voi accepta să trag ponoasele pentru ce nu au făcut alții. Am lucrat pentru a atrage cele 200 de milioane de euro, dar nu am și primit banii pentru a începe reparațiile. Banii au venit de când Bucureștiul este condus de dreapta USR-PNL-PMP, iar această coaliție este responsabilă pentru tot ce nu s-a făcut. Nici un membru al acestei coaliții să nu uite că de trei ani conduc Primăria Capitalei, susțin proiectele primarului general și puteau grăbi lucrurile", a afirmat parlamentarul social-democrat.

În context, senatoarea a dat exemplul Radet, companie pe care municipalitatea a preluat-o aproape în faliment, "din cauza datoriilor făcute de conducerile de dreapta" și care a funcționat aproape trei ani în insolvență.

"Am reușit, onorabil spun eu, să nu pierdem compania de distribuție a agentului termic. În plus, într-un timp scurt și cu resurse limitate, am reparat anual 50 - 60 kilometri de conducte. În ultimul an, am reușit să schimbăm chiar peste 80 de kilometri. Între 2016 și 2020, am înlocuit peste 300 de kilometri de țevi ciuruite.

Este inacceptabil ca la peste trei ani de la alegeri, tot eu și colegii social-democrați să fim arătați cu degetul, cu toate că am lăsat în urma noastră proiecte pe care următorii nu au fost în stare să le ducă mai departe", a atras atenția Gabriela Firea.