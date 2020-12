Gabriel Oprea, mesaj de unitate, de Ziua Națională a României: Lucrurile care ne unesc sunt mult mai importante decât cele care ne despart

"La mulți ani, România! Marea Unire este cel mai important reper istoric al României. Avem datoria să păstrăm vie amintirea unui moment care a marcat destinul națiunii noastre. Avem datoria să luptăm pentru a păstra ceea ce am primit și pentru a desăvârși idealul la care au visat generații întregi de români. În această zi este important să le închinăm gândurile noastre celor care și-au dat viața pentru țară și să ne rugăm pentru ei. La fel de important este să ne gândim și la cei care slujesc sub drapel pentru siguranța întregii societăți. Ei sunt cea mai bună garanție că Marea Unire va fi apărată cu orice preț", spune Gabriel Oprea, ]ntr-un mesaj public adresat românilor.

"Mesajul meu către toți românii, de Ziua Națională, este un mesaj de unitate și solidaritate. Să ne amintim că lucrurile care ne unesc sunt mult mai importante decât cele care ne despart. Să trecem peste divergențele de opinii, peste orgolii și peste interese înguste, pentru că le datorăm generațiilor viitoare, le datorăm copiilor noștri siguranța că vor trăi într-o țară liberă, stăpână pe propriile decizii și capabilă de evoluție prin forțele proprii. Iar România are nevoie azi, mai mult decât oricând, de o societate unită. O Românie puternică nu poate exista fără un sistem de securitate puternic. În aceste vremuri grele, vedem cât de importantă este Armata țării, nu doar ca simbol al devotamentului, ci ca instituție de bază a statului român. Iar celor care se întreabă și mă întreabă de ce susțin atât de mult drepturile militarilor, o să le spun întotdeauna că o națiune sigură și prosperă nu poate fi construită fără o Armată puternică", subliniază, în mesajul său, președintele Uniunii Militarilor și Politiștilor "Mihai Viteazul".

"Am initiat si am susținut legea statutului soldaților și gradaților profesionisti, am susținut o nouă lege pentru salarizarea cadrelor militare și am luptat pentru înzestrarea cu echipamente și tehnică de ultimă generație. Am inițiat și am promovat legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Am ridicat, împreună cu primarul Piedone, din fonduri proprii, Monumentul Eroilor Militari căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul național. Am donat Monumentul, aflat în fața Palatului Copiilor din Parcul Tineretului, Ministerului Apărării Naționale. Am instituit Ziua Veteranilor, prin Legea 150/2014 si Ziua Rezervistului Militar, prin HG 464/2010. Ca ministru, ca viceprim-ministru, am făcut tot ceea ce a ținut de mine ca instituțiile care formează sistemul de securitate al României să fie puternice. Am făcut tot ce a ținut de mine ca militarii, polițiștii, jandarmii, pompierii, polițiștii de frontieră și toți angajații din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională să primească drepturile care li se cuvin, iar haina militară să-și recapete prestigitul pe care îl merită", mai spune Gabriel Oprea.

"Astăzi, mai mult decât oricând, să ne amintim să fim, înainte de toate, o Națiune! Așa să ne ajute Dumnezeu!", indeamnă Oprea.