Fost membru al CSM: ”Klaus Iohannis NU îl poate propune premier pe Ludovic Orban!”

”Desemnarea drept candidat de premier a aceluiasi premier caruia prin motiune de cenzura Parlamentul i-a retras sprijinul politic ridica grave probleme de constitutionalitate, iar o astfel de decizie a Presedintelui cu siguranta va ajunge pe masa CCR sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala.

Premierul Orban nu a fost demis (=concediat) de catre o majoritate parlamentara ci, constititional vorbind, de catre Parlament.

Presedintele nu poate face arbitrar o propunere de premier, caci asa ar desemna-o pe liftiera de la Ministerul Muncii ci, daca respecta principiul loialitatii constitutionale, acea propunere care intruneste o virtuala majoritate in Parlament.

In caz contrar, Presedintele ar putea ca prin desemnari in bataie de joc - de exemplu antrenorul lui de tenis, gradinarul de la Cotroceni si in sfarsit baiatul de la bilete de la Cinema Cotroceni - sa aiba practic in maini, oricand doreste, dizolvarea Parlamentului. Va asigur ca nu asta permite Constitutia”, a scris avocatul Adrian Toni Neacșu pe Facebook.