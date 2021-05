„Am arătat deschidere pentru toata lumea, ceea ce n-am văzut la PSD. Cred că e o lecție pentru toată lumea. A fost o întâlnire bună, au fost și chestiuni politice abordate, dar întâlnirile trebuie să fie pe repede înainte pentru că trebuie să trimitem PNRR-ul. Ne-am întâlnim cu sindicate, patronate, partide politice. Din delegația PSD au făcut parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale. Surprinzător, dar asta este. Am prezentat PNRR, elemente de reformă. Reformă pe care o așteaptă românii și este apreciată de Comisia Europeană. Am intrat și în detalii, în ordonanța… Am prezentat toate capitolele, cu bugetele aferente”, a spus Florin Cîțu.

„Am deschiderea să discut cu toți partenerii. Este prima dată când un proiect guvernamental este prezentat tuturor. Mă aștept ca cei cu care discutăm să ducă mesajul nedistorsionat mai departe. Este vorba de un comitet interministerial. Reforma și-o asumă guvernnul, acum noi ne asumăm să controlăm și cum sunt distribuiți banii. Nu a fost o discuție tensionată. Vor mai fi ședinte, urmează întâlniri cu sindicate și patronate. Trebuie să depunem PNRR până la finalul lunii”, a mai spus premierul.