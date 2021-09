"PNL e viu si asta trebuie sa vada toti romanii: democratie. Va salut pe toti, dragi colegi. O campanie lunga si dificila. Eu nu regret nimic din campanie pentru ca in aceasta campanie am vazut Romania, am vazut ce au nevoie romanii, au nevoie de liberalism. Am vrut sa merg in toata tara pentru ca vreau sa cunosc toate problemele pentru care ati primit doar promisiuni. Va multumesc pentru cum m-ati primit in familiile dvs. si va promit ca nu o sa va dezamagesc", a spus Florin Citu, la inceputul discursului.

Premierul a fost intrerupt, insa, de delegatii din camera. Acestia au inceput sa-l huiduie si sa-i ceara demisia.

In replica, premierul le-a transmis ca cei care ii cer demisia ar trebui sa stie ca cer demisia propriului Guvern.

La un moment dat, depasit mai mult decat evident de situatie, a intervenit Ludovic Orban, care a facut un apel la delegati pentru a-l lasa pe Citu sa-si sustina motiunea.

"Stiu ca azi veti face alegerea corecta. Am ajuns aici, la momentul adevarului, moment in care alegem liberalismul autentic. Colegi liberali, eu sunt Florin. omul care nu a intrat de mult in politica, dar a muncit mult si fara compromisuri sa ajunga aici, si pentru asta va multumesc voua", a mai spus Citu.

In tot acest timp, din sala i s-a cerut demisia pe mii de voci.