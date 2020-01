Explicația lui Victor Ponta la huiduielile încasate de preşedinte și premier la Iaşi: ”Natura nu ne mai suportă”

”Din 2010 si pana azi am fost prezent in fiecare an la Iasi pentru Ziua Unirii 24 Ianuarie/ cateva observatii “dupa 10 ani” :

1. Este prima data cand nimeni nu mai este dispus sa creada promisiunile goale : autostrada, Spital Regional, investitii bla bla ( si daca ar incepe azi toate proiectele , ceea ce evident nu se intampla, nu se poate vedea nimic concret mai repede de 5 ani - si oamenii nu mai au rabdare) / este o stare de blazare si nemultumire care imi spune ca in perioada urmatoare “exodul” din Moldova se va accentua dramatic

2. Atacurile politice au fost total deplasate avand in vedere “Ziua Unirii” ( chiar daca nu mai are nimeni nicio simpatie sau asteptare de la PSD) / reactia oamenilor este de respingere si oboseala fata de tot ce inseamna “politica”

3. Ludovic Orban ramane acelasi personaj eficient in “agitatie si propaganda politica “ / nicio legatura insa cu pozitia si abordarea unui Premier / discurs politicianist cu oratoaria si demagogia clasica / nu va putea niciodata sa faca saltul de la nivelul de viceprimar al lui Basescu si Ministru al lui Tariceanu

4. Basescu a fost huiduit prima data in 2011 ( in plina criza economica - dupa ce taiase deja salariile si pensiile ) / Iohannis a fost huiduit acum cand a vorbit despre Autostrada ( pentru ca banii si proiectul sunt aprobate din 2015 - si vina nu este doar a PSD)

5. De obicei 24 Ianuarie era ziua din an in care ma imbracam cel mai gros ( si tot inghetam in Piata) / azi am stat in sacou si fara fular, caciula , manusi / e clar ca Natura nu ne mai suporta - iar noi suntem total nepregatiti pentru efectele acestor schimbari climatice”, a scris Victor Ponta pe Facebook.