„Să vă explic ce tărășenie au încercat să facă PSD și PNL. Cu 24 de ore înainte de această ședință, în care am folosit cuvinte prea puțin dure pentru aceștia care nu luptă cu bolnavii de cancer, au hotărât amânarea planului național de tratament al cancerului până în iulie 2023. Își bat joc de pacienții cu cancer. Dacă ați merge la medic azi și vă spune că aveți cancer, vă promite că vă operează mâine, iar după aceea spune că vă amână cu un an, cum ați reacționa. Acum trei zile au spus că se lansează la 1 ianuarie 2023, iar acum au amânat cu un an. Pe unii îi deranjează cuvântul nesimțit, dar de oamenii care mor cu miile la coadă la tratament de caner nu le e rușine. Consider că este prea mic cuvântul nesimtit. Și doamna aceea la care am țipat a susținut amânarea planului”, a declarat deputatul în emisiunea „100%”.

Întrebat dacă a făcut afirmația „v-aș lua gâtul”, Emanuel Ungureanu nu a recunoscut și a spus că este o minciună ordinară, deși pe înregistrare se aude foarte clar cum deputatul face această afirmație.

Deputatul USR susține în continuare că jignirile aduse colegilor parlamentari nu sunt prea dure, mai ales în contextul în care aceștia voiau amânarea lansării programului de tratare al pacienților cu cancer cu încă un an.

„Nu exista cuvânt prea dur pentru cei care amână tratamentul pacienților cu cancer. Planul au vrut să-l amâne cu un an de zile și să înceapă abia de la 1 iulie 2024. Când am văzut in Comisia de sănătate că nu vor să retragă acest amendament, atunci am început să urlu. Am ridicat tonul, am folosit cuvinte grele. Dar, consider că am justificarea să spun orice, atunci când mă pun în pielea unui bolnav de cancer pe care statul îl lasă fără tratament”, a declarat deputatul USR în emisiunea „100%”.