Disperarea Vioricăi Dăncilă

Disperarea este, in opinia mea, motivul pentru care insista in ultima vreme sa participe la o dezbatere la care nu numai ca nu a fost invitata, dar chiar i s-a atras atentia ca nu este binevenita. Dragoste cu sila nu se poate, iar daca domnul Iohannis nu doreste sa aiba o confruntare cu dansa, insistenta ei nu face decat sa confime neplacuta cadere in derizoriu.



Isi merita soarta. A uitat Viorica Dancila de momentele cand era invitata pentru consultari si nu se prezenta la Cotroceni? A uitat de momentele cand, in loc sa se prezinte personal, trimitea interpusi la presedintele tarii? A uitat de Constitutia care prevede obligatia de a-l invita pe presedinte la unele sedinte importante de guvern, si s-a facut ca ploua?

