Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Lupta Antifrauda a sesizat procurorii anticorupție privind afacerea cu fonduri europene în care au fost implicați Dan Barna și sora acestuia.

„Astăzi am studiat toată presa din România să văd dacă există vreun document publicat de vreun jurnalist din țara asta dintr-o notă DLAF (n.r. Departamentul pentru lupta antifraudă), care este document nedestinat publicității până la transmiterea către beneficiar. Beneficiar înseamnă Ministerul Fondurilor Europene, autoritatea gestionară a fondului, care este Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, sau persoana vizată de ancheta DLAF. (...) Dan Barna a fost administratorul unui proiect cu fonduri europene sau a făcut parte dintr-o echipă de implementare a unui proiect cu fonduri europene. A recunoscut chiar el că a avut calitatea de expert Resurse Umane. (...) Acum o lună și ceva domnul Dan Barna a fost audiat la DLAF și când a ieșit de la DLAF a spus: „Am lămurit cu anchetatorii toate problemele care mi-au fost solicitate și nu mai cred că este niciun fel de problemă”. Astăzi, după ce a aflat că s-a încheiat nota de control a DLAF și o parte din această notă care suspicionează posibile fapte de natură penală a fost înaintată către DNA (n.r. Direcția Națională Anticorupție) pentru efectuarea actelor de urmărire penală, a simțit nevoia brusc să iasă la televizor, să pună presiune pe cei de la DLAF și pe opinia publică să-i convingă că de fapt el nu are nicio vină”, a declarat deputatul PSD Adrian Chesnoiu, miercuri seara, la Realitatea PLUS.

