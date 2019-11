Dăncilă, o ultimă invitație pentru Iohannis. Unde vrea să se "dueleze" cu contracandidatul său?

2019-11-22 13:37:51 Diaspora

Iohannis trebuie sa fie scotian. Trebuie sa fie scotian pentru ca i se potriveste fusta. I se potriveste fusta pentru ca nu e barbat. Nu e barbat pentru ca se ascunde dupa pantalonii Ralucai Turcan si fusta Alinei Gorghiu. Cadoul care ar trebui sa i-l inmaneze Viorica Dancila, indiferent de rezultatele din turul 2, ar fi o fusta. Dar nu de scotian, o fusta d'aia romaneasca, cum numai o romanca stie sa o faca. Cadoul care ar trebui sa i-l inmaneze romanii chiar in ziua votului ar fi o pereche de papuci. Papuci care sa se potriveasca cu fusta. Papuci pe care-i poate folosi in urmatorii 5 ani de vacante in Tenerife, Maiami sau pe unde si-a mai tras case. Si de cate ori ii poarta sa-si aminteasca faptul ca romanii sunt aceia care i-au dat papucii aia in ziua votului. Dar romanii nu gandesc, ei muncesc. Multi dintre cei care gandesc sunt pe baza de chip. Pe baza de chip implantat in ultimii 30 ani de gandire non-critica. Il alegem pe ala ca-i frumos si vorbeste engleza. Asa l-am ales si pe Iliescu, ca vorbea 3-4 limbi straine, chiar daca vorbea mai stalcit, asa cum vorbeste mai tot romanul engleza. Sunt absolut convinsa ca majoritatea liderilor europeni (sa nu mai vorbesc de cei din tarile anglo-saxone) nu vorbesc alta limba decat cea natala. E o trasatura a coloniilor sa invete limba colonizatorilor, nu invers. De aia Merkel vorbeste intotdeauna in Germana. Macron intotdeauna in Franceza. Giuseppe Conte intotdeauna in italiana. Shinzō Abe intotdeauna in japoneza. Viktor Orban aproape intotdeauna in ungureste. Noi suntem obisnuiti sa slugarim stapanul, sa-l lingusim, sa-i invatam limba, sa-l rugam sa ne conduca. Sa ne conduca spre ceea ce au condus in ultimii 30 ani Europa: mass-migratie din lumea a 3-a, razboi-civil rece (rece adica pe vine; cum se numeste ceea ce se intampla in Franta, Suedia, UK?), saracire prin supra-taxare, coruptie la nivel UE fara precedent.