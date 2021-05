Realitatea PLUS

Cristian Rizea: „Mi-aș dori ca Marian Vanghelie și Elena Udrea să spună adevărul măcar în ceasul al XII-lea. În cazul meu și al lui Marian Vanghelie e vorba de Mircea Geoană. (...) Eram la nunta lui Bănicioiu, l-am sfătuit pe Nicu cum să-i așeze la mese. Știu că a venit Maior cu Ponta și Ilie Sârbu și nu prea îl agreau pe Marian Vanghelie. El avea o anumită influență câștigată în partid pe mandatul lui Mircea Geoană. (…) Atunci era în apogeu Vanghelie în ceea ce privește influența în PSD. (...) Mircea Geoană are imunitate pentru toate faptele penale. (…) Am pus pe site-ul meu un comunicat oficial de la DNA în care se confirmă că eu i-am dat lui Mircea Geoană 300.000 de euro. Se confirmă că Mircea Geoană este vinovat de 4 fapte de corupție. Dar cele 4 fapte de corupție sunt prescrise. (…) Eu am ales calea publică, fără niciun fel de beneficiu. (…) Totul se trăgea pe filiera Victor Ponta (ura lui George Maior față de Marian Vanghelie, n.r.). Ei conduceau partidul. Victor Ponta nu făcea nimic fără acceptul lui George Maior. (…) Maior nu l-a lăsat pe Georgian Pop să candideze la primărie și m-a preferat pe mine. I-a spus să rămână la Comisia de supraveghere SRI.”