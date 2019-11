Cozmin Gușă: România are șansa să capăte o relevanță mai mare pe harta de interese geopolitice și geoeconomice ale SUA

2019-11-22 07:18:19 Ghergu

Un evreu american de origine română va fi un ambasador american la Bucuresti prieten cu România și cu românii. 1. România a găzduit mulți evrei în cei 2000 de ani cât au fost fără tara și prigoniți. 2.România nu a acceptat programul declanșat de Hitler. In '67 România nu a rupt relațiile cu Israelul . 3. Și multe alte acte și fapte românești care au dovedit simpatie și sprijin românesc pentru nația evreiască. ACUM , ROMANIA ARE NEVOIE DE SPRIJIN INTERNATIONAL PENTRU VIITORUL EI IN PROCESUL GLOBALIZARII SI CENTRALIZARII MONDIALE IAR ISRAELUL POATE SI ARE DATORIA MORALA SA AJUTE ROMANIA SI PE ROMANI. SHALOM !