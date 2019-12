Corina Crețu a apreciat poziția lui Iohannis. Despre este vorba

”Îmi exprim regretul pentru faptul că în cadrul Consiliului European (instituție care reunește șefii de stat și de Guvern ai Statelor Membre UE) din 12-13 decembrie nu s-au făcut progrese semnificative pentru adoptarea Bugetului Uniunii Europene (Cadrul Financiar Multianual) pentru perioada 2021-2027.

Încă din 2018 am susținut ca fondurile structurale și de investiții să fie direcționate preponderent către regiunile cele mai sărace, astfel încât procesul de reducere a decalajelor de dezvoltare dintre regiuni să fie accelerat.

Aceasta a fost viziunea noastră prin propunerea de buget înaintată de Comisia Juncker acum un an și jumătate, unde politica de coeziune are o anvelopă financiară de 373 miliarde EUR, 80% din această sumă fiind direcționată către regiunile cele mai sărace. Această propunere trebuie apărată în continuare.

Tocmai de aceea, salut poziția fermă a Președintelui României - care, în cadrul Consiliului European, a apărat politica de coeziune și pe cea destinată dezvoltării agriculturii.

Aceasta este și poziția Parlamentului European, unde voi depune toate eforturile ca Uniunea Europeană să meargă în direcția firească a reducerii decalajelor dintre Statele Membre. Nu ne putem întoarce la o situație care dezavantajează, de fapt, pe toată lumea”, a precizat Corina Crețu pe pagina sa de Facebook.