Controversă uriașă pe legea bugetului! Proiectul încă nu este gata, deși legea trebuia publicată de luni în transparență, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Se lucrează în continuare la împărțirea banilor, chiar dacă noua lege vine deja cu multe controverse, pentru că cei mai mulți bani merg la primari, fiind an electoral. În plus, de mulți bani este nevoie și pentru pensii, iar executivul speră să îi strângă din reorganizarea ANAF.