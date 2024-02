”Nu cred că trebuie să anticipăm acum şi să speculăm că domnul preşedinte se va muta de la Sibiu la Bucureşti doar pentru că are dreptul la o casă”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-o emisiune TV, citat de news.ro.

”Nu am niciun fel de date şi de aceea nu aş vrea să speculez. Ceea ce vă pot spune cu adevărat este faptul că, într-adevăr, nu există niciun fel de solicitare şi cred că, într-un final, preşedintele poate să facă o solicitare sau poate să nu facă o solicitare pentru o casă. Depinde de fiecare. De exemplu, pentru premieri s-au pus la dispoziţie case de la RA-APPS. Am fost unul dintre cei care am preferat să stau la mine acasă”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă instituţiile statului ar trebui să dea explicaţii cu privire la investiţiile în astfel de locuinţe de protocol, Ciucă a explicat că ele nu se fac din fonduri guvernamentale.

”Ceea ce vă pot spune, că am întrebat la Secretariatul General al Guvernului, este faptul că aceste sume prin care se reabilitează diferite edificii ale RA-APPS nu o fac din fonduri guvernamentale, ci o fac din fonduri proprii. Eu atât pot să vă răspund la această întrebare, fără să speculez, pentru că nu vreau să speculez”, a adăugat Nicolae Ciucă.