Cîțu, acuzații grave la adresa lui Firea. Ce a răspuns viceprimarul Capitalei pentru REALITATEA PLUS?

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liberalul spune că Firea a folosit banii în scop electoral. Spre exemplu, cheltuielile de personal au crescut de la 581.7 milioane lei in 2016 la 1.5 miliarde lei in 2019! ,,Da, ma autodenunt: am folosit bugetul Capitalei pentru oameni - ceea ce dumnealui numeste in “scop electoral”, a venit la scurt timp și replica Gabrielei Firea. În plus, primarul îi cere ministrului Cîțu să explice de ce a taiat de la 55 la 50% cota pentru anul acesta alocată Primariei Generale, deși ar ști că banii vor fi insuficienti pentru nevoile orașului.

​Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, o acuză pe Gabriela Firea că a folosit bugetul Primăriei Capitalei în scop electoral, susținând că majoritatea cheltuielilor sunt pentru personal, iar primarul a îndatorat Bucureștiul pentru 20 de ani contractând un împrumut pentru subvențiile la energie termică, deși pentru plata unor sume pe care le primeste de la bugetul de stat.



Ce a scris Cîțu pe Facebook:

Cheltuielile de personal au crescut de la 581.7 milioane lei în 2016 la 1.5 miliarde lei în 2019. Salariul mediu NET s-a triplat si este aproape dublu fațăa de salariul mediu net din sectorul privat.

In perioada 2017-2019 PMB a cheltuit DOAR pe salarii 3.6 miliarde lei- creșteri salariale plus numar mult mai mare de angajați.

Celebrele companii înfiintate ilegal de primarul general si PSD platesc DOAR salarii si atat - cheltuielile de personal reprezinta intre 80% si 90% din totalul cheltuielilor.

În 2016 PMB cheltuia 2.6 milioane lei iar în 2019 a cheltuit 420.5 milioane lei!(...) In perioada 2017-2019 PMB a cheltuit DOAR pe asistența socială 845 milioane lei.

În 2019 PMB nu a mai avut bani să platească subvenția pentru energie termică, deși o primeste de la bugetul de stat. Astfel la jumatatea anului trecut primarul general ne-a dat DOVADA supremă a incompetentei si iresponsabilitatii și s-a imprumutat 460 milioane lei pe 20 ani pentru a plăti subvenția pentru energie termică. Sa fie mai clar, a îndatorat PMB pe 20 de ani pentru plata unor sume pe care le primește de la bugetul de stat oricum.



„PMB a folosit aceeași formulă pe care au folosit-o guvernele PSD din ultimii trei ani. Nu există nicio diferență între Dragnea, Vâlcov, Teodorovici și Firea. Toți au folosit bugetele alimentate cu bani publici în interes personal și de partid”, a concluzionat ministrul Finanțelor.

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a declarat, pentru REALITATEA PLUS că nimic din ceea ce a postat ministrul Finanțelor pe pagina lui deFacebook nu-i adevărat și că, este un simplu atac concertat al PNL la adresa PSD.

Tot ceea ce citiți atunci când postează Cîțu se înscrie în aberațiile marca Cîțu. Ce trebuie să înțelegă cetățenii este că, dacă observă ciclicitatea, este un atac marca PNL! Cât despre subvenția pe energie, victimele colaterale nu fac decăt să scadă încrederea oamenilor și a să știți că prmăria a investit în București, lumea e năucită. Îl invităm pe domnul Cîțu să vină la primarie luni, în fața consilierilor generali să îi explicăm noi care a fost filosofia. Opriți-vă să nu cădeți în capcană! S-a vorbit despre obligația pe care primăria o are față de persoanele cu probleme sociale. Cîțu susține că fondurile cu asistența socială sunt responsabilitatea sectoarelor! Nu ai cum să răspunzi la așa ceva, atât de mari sunt prostiile, că nu ai cum să raspunzi!", a declarat Bădulescu la REALITATEA PLUS.