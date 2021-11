"Vom monitoriza orice derapaj al actualului Guvern. Îi chemăm alături de noi pe toţi cei care vor să contribuie la construirea în România a unei adevărate alternative modernizatoare, liberale, o alternativă la actuala coaliţie anti-reformă. Alternativa asta modernizatoare, liberală, pe care USR o propune societăţii, are ca prioritate bunăstarea oamenilor şi nu a acoliţilor de partid", a susţinut el, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.



Întrebat cum vede cooperarea cu grupul format în jurul lui Ludovic Orban, Cioloş a replicat că USR aşteaptă să vadă cum se va defini această grupare şi ce obiective are.



"Îşi vor defini probabil în perioada următoare obiectivele. Venim de la guvernare, ştim ce am lăsat acolo, ştim programul de reformă pe care miniştrii noştri l-au negociat. Ştim alocările bugetare care pot fi investite în interesul cetăţenilor români. Am văzut deja guvernanţii cum se preocupă să îşi împartă inclusiv posturile din companiile de stat, care ar trebui să fie ocupate de oameni prin concurs, cum au făcut miniştrii noştri. Acestea sunt obiectivele noastre. Cu cei cu care vom putea lucra fie în Parlament, fie în afara Parlamentului, în perioada următoare, încet-încet, vom construi această alternativă care să fie foarte vizibilă şi bine definită", a explicat el.



Cioloş a remarcat că sunt şi alţi membri PNL care dezaprobă coaliţia cu PSD şi sunt "dezorientaţi" de deciziile pe care le-a luat conducerea partidului.



"Eu cred că, în zilele, săptămânile următoare, apele se vor aşeza, se vor decanta şi vom vedea mai clar cine, în ce direcţie vrea să meargă. (...) USR se poziţionează foarte clar ca o forţă politică de opoziţie şi care susţine o viziune modernizatoare pentru România", a afirmat liderul USR.



Potrivit acestuia, PNL, UDMR şi preşedintele Klaus Iohannis nu şi-au dorit implementarea reformelor şi modernizarea României.



"Pentru că nu au fost interesaţi de aceste reforme, pentru că felul în care USR a lucrat la guvernare i-a deranjat, iată că astăzi pare că se simt mai bine în braţele PSD. Au găsit în felul acesta un partener perfect pentru adevăratele lor obiective", a spus el.