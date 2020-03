Ciolacu: "Venim foarte curând cu impozitarea pensiilor speciale". Ce spune despre anticipate

"Toate legile noastre sunt depuse la Senat. Noi ne-am vazut de pachetul nostru de legi: plata chiriei, amanarea ratelor, somajul tehnic. Guvernul nu a trimis inca ordonantele la Monitorul Oficial. Asteapta trei-patru zile pana sa le trimita. Dupa publicare in Monitorul Oficial, vor intra in dezbatere online la Parlament. Suntem obligati de Constitutie sa functionam ca Parlament. Mi-ar placea sa vorbim de ceea ce face PSD-ul in acest moment. Nu vreau sa fiu ipocrit si sa nu recunosc trecutul PSD-ului", a spus Marcel Ciolacu.

Citește continuarea pe realitateadinpsd.net.