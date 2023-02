„(Sunt) profund îngrijorat de informațiile comunicate de președintele Maia Sandu cu privire la încercările Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova. România și Uniunea Europeană susțin continuarea drumului democratic și european al Republicii Moldova. Suntem uniți pentru democrație”, a scris Ciolacu pe Twitter.





Deeply concerned about t/ information communicated by President @sandumaiamd regarding attempts by Russia to destabilize t/ Republic of Moldova. Romania & t/ EU fully support the continuation of the democratic & European path of RM. We stand united for democracy!