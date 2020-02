Cine este Florin Cîțu, premierul desemnat de președintele Iohannis

Născut pe 1 aprilie 1972, Florin Cîțu este senator PNL din 2016, ales în circumscripția electorală nr. 42 din București și membru în Comisia de buget-finanțe din Senat.

Din CV-ul său înțelegem că s-a alăturat echipei ING Bank la începutul lui 2006 şi a pus bazele echipei de cercetare. El a absolvit în 1996 Grinnell College din SUA, specializarea economie/matematică, şi are un master şi un doctorat la Iowa State University. Anterior revenirii în România, Cîţu a mai lucrat ca economist la Banca Europeană de Investiţii (2003 – 2005) şi la banca centrală a Noii Zeelande (2001 – 2003). În perioada 1997 - 2001, a fost lector la Iowa State University, în SUA. Ca limbi străine cunoscute, din CV reiese că vorbește engleză, franceză și italiană.

Florin Câțu este unul dintre cei mai vocali politicieni anti-PSD, având numeroase dispute cu ministrul demis al Finanțelor, Eugen Teodorovici. Printre altele, Cîțu l-a acuzat pe Teodorovici că are imunitate diplomatică acordată de Moscova, că nu plătește taxe statului român pentru că este guvernator al Băncii Internaționale de Investiții a Rusiei și, mai mult, că încalcă legea penală deoarece nu are voie să ocupe alte funcții remunerate cât timp este membru al Guvernului României.

Odată ajuns ministru, Cîțu a făcut publice deficitele lăsate în urmă de PSD și și-a asumat construirea bugetului 2020 pe un deficit bugetar de 3,6%, peste ținta de 3% asumată de România prin tratatele UE.

Conform ultimei declarații de avere, el deține o cotă parte de 1/2 din 3 terenuri: un hectar din comuna Golești, sat Tulei, județul Vâlcea, dintr-un teren de 75 ha, din comuna Voineasa și, tot în Voineasa, 1.250 mp - toate de la părinți. În Tulei, el are și o cotă parte de 1/2 dintr-o clădire de 130 metri pătrați. Cîțu are și o casă de 130 de metri pătrați cumpărată prin credit în Sectorul 2 din Capitală. El are un depozit bancar de 350.000 lei și a acordat un împrumut de 35.000 euro.

Florin Cîțu are și un credit de 303.000 de euro contractat în 2007. În ceea ce privește veniturile, anul trecut a încasat 128.328 lei, ca senator, și 300.000 lei dintr-un contract de vânzare bunuri imobile.