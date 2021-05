Marian Vanghelie: „Domnul Barna a fost copilul lor (Coldea, Maior, Kovesi, n.r.) și a fost pus să facă aceste lucruri. La un moment dat și-au dat seama că nu îi mai ajută și i-au scos un dosărel și-l trimit acasă. Barna a fost copilul de suflet al lui Coldea și al sistemului. (...) Părinții lor au fost în servicii, nu e nimic nou, e un experiment. (...) Am avut o relație foarte bună cu domnul Gherman, care era președintele partidului când am venit. După care am avut o relație foarte bună cu domnul Adrian Năstase. (...) Am avut o relație cu domnul Mircea Geoană, după ce la Congres am fost cu Ion Iliescu. (...) Am ajuns la concluzia că e președintele partidului și trebuie să am o relație bună. (...) Am încercat să am o relație cu Victor Ponta, dar nu am reușit pentru că orice relație se încheia cu a ne minți, ca în desene animate. Ce vorbeam cu Ponta, detaliile ajungeau seara la Maior. N-am mai reușit să am o relație cu Liviu Dragnea în calitate de președinte, pentru că eram în arest. (...) Dragnea nu a avut puterea să ia decizii majore pentru această țară, pentru că nu mai era nici el în pușcărie. A crezut că negociază cu acest sistem nenorocit.”