"Este foarte greu să trăiești cu salariul minim și cu pensia minimă. Sunt foarte revoltat de inflația pe care am avut-o în ultimii doi ani. Când aduni acea inflație și o pui cap la cap pe totți anii în care am avut, vezi că oamenii au pierdut 30% din puterea de cumpărare. Și asta a fost o chestiune intenționată, o politică a acestui guvern pentru că îi ajută să-și devalorizeze datoriile pe care le are. Adică ei mai bagă o creștere și le spun oamenilor: << V-am c rescut salariile»», dar de fapt nu acoperă cât au crescut prețurile.

Este o politică intenționată prin care ei se mențin la putere și își alimentează clientela de partid cu aceste cheltuieli nesăbuite care ne-au dus la deficite record, iar oamenii sărăcesc", a declarat Cătălin Drulă, miercuri seara, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.