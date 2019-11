Bădălău jignește diaspora din nou: ”700.000 sunt care au domiciliu, restul sunt fetele alea de le duc ăștia”

„Ei au 700.000 de oameni, avem care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia, eu știu”, a afirmat Niculae Bădălău.

În august 2018, Bădălău apărea într-o filmare de la o petrecere alături de un lăutar care îi dedică o melodie cu versuri jignitoare la adresa românilor plecați la muncă în străinătate: ”Să vină diaspora / Că noi ne p… pe ea”.

Nu este singurul pesedist care a avut, în cursul timpului, declarații ofensatoare către oamenii care au plecat din țară.

El a vorbi și despre faptul că la derularea alegerilor prezidenţiale s-a aplicat dubla măsură în privinţa unor situaţii, iar aceste lucruri trebuie discutate pentru a se reveni la normal.

"Aţi văzut că aici poliţia oprea toate maşinile care aduceau bătrânii, care coborau mai mult de trei persoane din maşină. Am vorbit cu domnul ministru de interne, Vela, care mi-e coleg la Senat şi mi-a spus că e transport ilegal de persoane. Nu, domnule ministru, transport ilegal de persoane e atunci când fac pirateria, iau doi lei ca să duc un om, nu că îmi aduc bunicii sau bătrânii la vot, că asta e legal. În localitatea Putineiu, judeţul Giurgiu, am avut cazul când cinci oameni au fost luaţi la post să dea declaraţii. Ce declaraţii să dea că erau tataie şi mamaie. Era un exces de zel ca să nu spun altfel, dar, în acelaşi timp am văzut o ştire pe net, ca exemplu de dublă măsură, dublu standard, unde un domn din străinătate mergea cu maşina în parcările de tir ca să-i ducă la vot pe şoferii de tir, lucru extrem de civilizat după părerea mea, dar cei din ţară de ce erau blamaţi!? E altă măsură! Pe domnul ăla îl aplauda toată lumea şi era o mare încântare că ce acţiune civică face şi eu la fel spun, făcea foarte bine, dar la Vărăşti, altă localitate din judeţ, ce făcea!? Ăla făcea trafic sau transport ilegal de persoane. În ce ţară trăim!? În secţiile de votare nu ai voie să staţionezi, dar am văzut că unii făceau nişte hore în secţia de votare. Eu nu spun că e bine sau rău, dar discutăm despre dublu standard.

La fel cu influenţarea la vot. Nu poţi să-i spui unui poliţist din Germania, din Spania, stai aici să nu vină unul să influenţeze! Dacă unul influenţează care sunt măsurile pentru că poliţia şi organele de acolo nu vin să ia măsurile pe legea română şi e normal, de asta vă spun că trebuie discutate lucrurile şi aşezate corect", a declarat Niculae Bădălău.

El a mai spus că tot o dublă măsură i se pare şi faptul că "acolo se votează pe parcursul a trei zile şi aici doar o zi".