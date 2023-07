"Tot acest scandal nu este despre Gabriela Firea si impotriva ei. Mesajul postat de ea demonstreaza ca toate gesturile ei sunt atent analizate si fiecare gest e unul de imagine.

Demisia ei nu rezolva problema, e inca un pas. Pasul urmator ar trebui sa fie demisia lui Rafila.

Trebuie sa plece toti cei care mosesc acest sistem. Trebuie cautat in adancurile lui si rupt raul de la radacina.

Gabriela Firea plateste ca s-a inconjurat de oameni care fac parte din sistem, care au dus sistemul pe culmile coruptiei.

In continuare Rafila se comporta cu nesimtire. Marcel Ciolacu nu mai poate sa inchida ochii in fata lui Rafila. Deja a pornit pe un drum fara intoarcere. Trebuie sa faca curatenie. Doar asa putem vorbi despre o curatenie generala in 2024", a spus Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele statului paralel", după ce Gabriela Firea și-a dat demisia de la Ministerul Familiei.

Gabriela Firea și-a depus demisia, vineri, de la conducerea Ministerului Familiei. Decizia a fost luată după discuții cruciale cu premierul Marcel Ciolacu, în urma scandalului azilelor de bătrâni care a zguduit România.

Gabriela Firea este al doilea ministru care pleacă din Cabinetul condus de premierul Marcel Ciolacu, președinte PSD, de numai trei săptămâni. Ministrul Muncii - Marius Budăi a demisionat de la Ministerul Muncii pe 13 iulie, la 10 zile de la izbucnirea scandalului azilelor groazei din Voluntari.

Citește și: Gabriela Firea, prima reacție după ce și-a dat DEMISIA din Guvern: Plec, pentru moment, cu mare tristețe