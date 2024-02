Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat miercuri că în cazul în care partidul nu o va desemna candidat la Primăria Capitalei va susţine "cu toată onestitatea şi sinceritatea" un alt coleg, fie că este Robert Negoiţă, Daniel Băluţă sau Cristian Popescu Piedone, dacă vreunul dintre aceştia va candida.



"Dacă din anumite motive de politică internă sau de calcule ale negocierilor în coaliţie nu voi fi eu desemnată candidat pentru Primăria Capitalei, cu toată onestitatea şi sinceritatea voi susţine un alt coleg de-al nostru, fie că este vorba despre colegii de la Sectoarele 3 şi 4, Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă, şi, de asemenea, partidul aliat cu PSD, inclusiv pe proiecte în Parlament, PUSL, şi mă refer aici la Cristian Popescu Piedone. Cei trei primari sunt primari care au schimbat faţa sectoarelor. Cristian Popescu Piedone m-a susţinut foarte mult în campania de acum 3 ani, deşi a candidat din partea altei formaţiuni politice şi nu a PSD. (...) Este absolut normal să avem o colaborare reciprocă şi în acest an electoral, dacă din anumite calcule politice va reieşi că nu trebuie să fiu eu candidatul PSD", a spus Firea la Digi 24.



Ea a adăugat că Daniel Băluţă şi Robert Negoiţă au spus că vor să candideze la sectoare, iar Cristian Popescu Piedone "ar urma să lămurească".



"Afirmaţia (lui Cristian Popescu Piedone - n.r.) făcută aseară la un alt post de televiziune a fost de maniera faptului că este posibil ca, în calculele politice, PUSL să susţină candidatul PSD la Primăria Capitalei, dar stă în picioare şi varianta ca PSD să susţină candidatul PUSL la Primăria Capitalei, ceea ce deschide o nouă discuţie şi o nouă dezbatere", a spus Firea.



Ea a menţionat că este gata să semneze o înţelegere prin care să se angajeze că nu va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD.



"E o propunere foarte serioasă şi a pornit de la faptul că, fără a se face o afirmaţie într-un cadru oficial, şi mă refer la o şedinţă, au fost diferite discuţii în partid şi anume că primarul general al Capitalei, fiind a doua persoană din ţară cu cel mai mare număr de voturi, după preşedintele României, există posibilitatea, cum am mai trăit acest scenariu acum trei-patru ani, ca anumită influenţă să îl marcheze şi pe preşedintele actual al partidului, să existe temeri în ceea ce mă priveşte. De acea, pentru a-mi sublinia încă o dată buna credinţă şi lipsa dorinţei de a participa în vreo situaţie politică la alegeri pentru conducerea partidului, mai mult decât ceea ce sunt acum, prim-vicepreşedinte, şi să spun explicit că nu voi dori să folosesc Primăria Capitalei ca pe trambulină politică. Sunt dispusă să încheiem un moratoriu, o înţelegere semnată sau nesemnată pentru a sublinia încă o dată faptul că aş vrea să mă duc să muncesc la Primăria Capitalei, aş vrea să am rezultate şi nu aş vrea să folosesc Primăria Capitalei şi votul cetăţenilor din Bucureşti pentru a accede la cea mai înaltă funcţie din partid", a conchis Firea.