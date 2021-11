"Pe Ciolos l-a nominalizat ca sa arate ca el a nominalizat... Ca, uite, astia au venit cu o propunere de premier, singurii, si eu i-am dat mandat. Ca sa poata zice dupa aia: "Uite ce tari se dadeau ei si uite ca nu au niciun fel de sprijin in Parlament" si sa-l mai faca si putin de ras pe Ciolos", a spus Liviu Dragnea.

In schimb, spune Dragnea, Nicolae Ciuca este omul lui Iohannis.

"Cu Ciuca are o legatura foarte stransa pentru ca e foarte bine infipt pe langa americani si Iohannis este interesat acum de americani. Ciuca e omul lui de cand a ajuns Iohannis presedinte, este un om in care Iohannis are incredere uriasa, si nu se joaca", a spus Dragnea.