Coaliţia aflată la guvernare analizează măsuri care să ajute consumatorii, precum reducerea accizei la carburanţi şi TVA zero la alimente, dar trebuie avut în vedere impactul bugetar şi modul în care acest lucru ar putea afecta investiţiile, a afirmat, marţi, ministrul Economiei, Florin Spătaru.



El a participat la ceremonia de semnare a acordului de joint-venture între Uzina Mecanică Bucureşti (UMB) şi General Dynamics European Land Systems România (GDELS), alături de premierul Nicolae Ciucă.



La final, Spătaru a fost întrebat de jurnalişti dacă Guvernul are de gând să reducă acciza la carburanţi, pentru ca preţul final la pompă să scadă.



"Este o discuţie pe care o avem în Guvern, nu vă pot da în acest moment un răspuns. Trebuie să vedem care este impactul bugetar. România şi-a propus investiţii majore în economie de care vrem să ne ţinem, toate aceste măsuri trebuie analizate în balanţă. Cu siguranţă vom veni cu o propunere care să fie acceptată de toată lumea", a spus ministrul.



Când jurnaliştii i-au arătat că Franţa şi Ungaria au plafonat deja preţul carburanţilor, el a răspuns: "Este adevărat, dar vedeţi că economia Ungaria şi cea a Franţei arată diferit faţă de economia din România".



Spătaru a adăugat că Executivul va aproba miercuri ordonanţa de urgenţă privind măsurile care vor fi luate pe piaţa energiei de la 1 aprilie, chiar dacă nu a fost agreată până acum varianta finală.



"Nu vă pot da detalii, pentru că această ordonanţă este în acest moment în formă draft şi urmează să fie finalizată. Mâine va fi aprobată, dar până mâine mai sunt destule de făcut. Lucrăm intens toate ministerele pentru a finaliza", a spus Spătaru.



Întrebat dacă TVA zero la alimente este o soluţie, el a precizat că există o discuţie în acest sens în coaliţie, însă nu poate da detalii, întrucât ministrul Agriculturii este cel mai în măsură să facă acest lucru.



În privinţa garanţiilor pe care le-ar putea da românilor că preţurile nu o vor lua razna, şeful de la Economie a răspuns: "Monitorizăm tot ce se întâmplă şi vreau să dăm din nou asigurări că avem toate stocurile de care avem nevoie, astfel încât să nu existe un deficit de produse agricole. Îi încurajez pe oameni să nu reacţioneze la mesajele care apar că există raţionalizare sau că nu se vor găsi produse".



"În acest moment nu se pune problema reducerii exporturilor, pentru că există stocuri suficiente", a completat oficialul guvernamental.