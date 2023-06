Cea mai recentă erupţie a Kilauea a avut loc în ianuarie, iar activitatea vulcanică s-a prelungit până în luna martie, a precizat USGS, potrivit Reuters preluat de Agerpres.

Observatorul vulcanic din Hawaii (HVO), din cadrul USGS, a detectat o lumină intensă pe imaginile surprinse de webcamul din vârful Kilauea miercuri, la ora 4:44 a.m. (14:44 GMT), ceea ce indică o nouă erupţie.

BREAKING: #Kilauea is erupting on the Big Island of #Hawaii.



The eruption began at 4:44 a.m. HST.



Sulfur dioxide and water vapor spewed from the volcano are reacting to produce vog, or volcanic smog, which can have adverse health effects. Volcanologists still assessing risks. pic.twitter.com/TnAyS6qZbS