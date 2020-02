Afaceristul Ștefan Mandachi nu renunță la cei doi brutari sri-lankezi

„Mi se pare ciudat pentru o ţară din secolul 21, că nu trăim în epoca feudală să se întâmple ce s-a întâmplat în România. (...) Am văzut un val de toleranţă în România pe cazul acesta. Nu ar trebui scos în evidenţă faptul că suntem intoleranţi. Europa trebuie să vadă că suntem toleranţi, nu un popor aberant. Eu am depus toate diligenţele şi am făcut toate procedurile pentru recrutare. Nu e un act eroic, că eu vreau să aduc doi oameni la mine în firmă, în condiţiile în care eu am nevoie de forţă de muncă şi am srilankezi care lucrează în Braşov de mult timp. Ceea ce mi se pare important este ca toţi să fim solidari pentru o cauză ca să nu cumva să devieze în alte contexte rasiste”, a spus Ştefan Mandachi.

Întrebat cum au fost primiţi angajaţii săi de către comunitatea din Braşov, dar şi cum văd ei situaţia celor din Ditrău, Mandachi a spus că în Braşov au fost bine primiţi şi speră ca angajaţii săi să fie mulţumiţi.

„Nu am apucat să vorbesc cu băieţii angajaţi în Braşov, din Sri Lanka, dar ştiu că avem şi oferim condiţii bune de munca, la fel ca şi pentru români. Nu am vorbit cu ei, nu ştiu poziţia lor (în legătură cu cazul din Ditrău – n.r.) şi sper să nu fie prea inflamaţi. Angajaţii din Braşov au reacţionat foarte bine când au venit băieţii din Sri Lanka. Chiar am întrebat care e situaţia lor, nu acum, ci atunci. Am întrebat mai mult din curiozitate”, a mai spus Mandachi.