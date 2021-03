Adriana Oltean, o tânără de 28 de ani din localitatea Reteag, a ajuns să conducă tiruri prin toată Europa. Și-a ales această meserie la îndrumarea tatălui său, un pasionat de mașini. Mai mult, același lucru îl face și sora ei mai mică.



”Aici e bucătăria. Nu am nimic în ea, nu gătesc, e frig afară când merg în Suedia și nu gătesc. În partea asta am paleți, am trusă de chei și o lopată pentru zăpadă. În ultimul compartiment am trusa de prim ajutor și mănuși”, povestește tânara șoferiță.



Pe platforma TikTok, Adriana a adunat aproape 600.000 de urmăritori, clipurile ei ajungând adesea virale.



Este șoferiță de la 18 ani, iar la 24 de ani a obținut toate atestatele necesare pentru a conduce TIR-ul. Adriana s-a căsătorit la 22 de ani și s-a mutat în Almeria, Spania, împreună cu soțul său, și el tot șofer de TIR.