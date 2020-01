VIDEO - 2 turisti straini, socati de Romania: 'Am vrut sa evitam tara si sa mergem prin Ucraina'

Victor si Cristina sunt doi turisti care au facut o vizita si prin Romania, desi initial voiau sa evite tara noastra. Cei doi au documentat calatoria intr-un vlog pe YouTube pe care il puteti vedea si voi, mai jos, in articol.

Interesant este ca pe parcursul calatoriei, cei doi si-au schimbat complet impresia despre tara noastra si au ramas de-a dreptul impresionati de ceea ce au vazut la noi.

„Romania, tara pe care am incercat sa o evitam traversand spre Ucraina si luand apoi feribotul spre Turcia. Oamenii spuneau ca nu e sigura, ca vom fi jefuiti, ca politia va incerca sa profite de noi... dar ghiciti, ce! Soarta - si noi pierzandu-ne actele de inregistrare a dubitei - ne-a fortat sa conducem prin Romania si am avut o revelatie! Vedeti in o parte din calatoria noastra acest minunat loc in care viata este simpla, in care lumea iti face semn cu mana cand treci, in care animalele de ferma cutreiera libere, ca sa mentionez petrecerea de Halloween la Castelul lui Dracula, cai si carute pretutindeni”, au povestit acestia.