Avionul privat s-a prăbuşit joi în ocean "la câteva momente după decolare", în apropiere de insula Nevis, din arhipelagul Saint Vincent şi Grenadine, a explicat poliţia pe reţelele sociale, relatează AFP, citat de Agerpres.





"La bord se aflau trei pasageri şi anume: Christian Klepser (numele real al actorului, n.red.) (...) şi cele două fiice ale sale", se arată într-un comunicat al poliţiei.



Corpurile lor "au fost recuperate de către personalul Gărzii de coastă şi au fost declarate de un medic legist", a precizat poliţia. Se efectuează autopsii şi a fost deschisă o anchetă, a menţionat sursa citată.



Avionul decolase de pe insula Bequia la prânz şi se îndrepta spre insula Santa Lucia, potrivit poliţiei.

Christian Oliver și familia, în 2015 (arhivă Profimedia)



Christian Oliver avea 51 de ani şi a jucat în numeroase filme şi seriale, atât în Germania cât şi la Hollywood.



El a jucat în special în serialul german "Cobra în alertă" şi a avut roluri secundare în mari producţii americane precum "Speed Racer" şi "Indiana Jones and the Dial of Destiny".