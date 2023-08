Sunt femeie si stiu cat de dificil poate fi uneori sa iti dai seama cand un barbat are sentimente pentru tine. Cu toate acestea, am invatat ca un barbat care te place nu iti va spune niciodata aceste lucruri. Aceste lucruri nu denota respect, incredere, grija sau iubire. Le poti vedea ca pe niste "red flags" (stegulețe roșii), potrivit site-ului andreearaicu.ro.

“Nu ai voie sa iesi cu prietenele tale”

Aceste lucruri pot fi spuse doar de un barbat nesigur, un barbat gelos, alaturi de care nu poti avea o relatie sanatoasa. Un astfel de barbat incearca sa te controleze si sa isi proiecteze insecuritatile asupra ta. Nu este un barbat care te place, ci un barbat care se gandeste doar la el. Alege un barbat care sa iti ofere libertate si incredere. Aceste lucruri sunt esentiale pentru o relatie de lunga durata.

“Ai prietene singure?”

Nu, nu te tachineaza, ci incearca sa iti arate ca nu este interesat de o relatie cu tine. Poate ca ii place sa petreaca timp in compania ta, insa te vede doar ca pe o prietena. Si incearca sa iti transmita acest lucru printr-un mesaj subtil.

“Esti mult prea implicata”

Un barbat care te place isi doreste sa petreaca timp in compania ta. Isi doreste sa te implici si sa fii cat mai prezenta. In cazul in care el evita sa iesiti sau iti spune direct ca esti “tot timpul acolo”, tot timpul disponibila, nu este interesat de tine.

“Te vad ca pe o sora”

Acesta este modul lui subtil de a-ti transmite ca te vede doar ca pe o prietena si nimic mai mult. Cu siguranta nu isi doreste o relatie cu “sora lui” si nu stie cum sa spuna acest lucru incat sa nu iti raneasca sentimentele.

“Nu esti tu de vina”

Este o replica des folosita, astfel incat el sa iti transmita ca nu te place, fara sa te raneasca. Nu incerca sa iti dai seama unde ai gresit. Cu atat mai mult, nu incerca sa te schimbi pentru el. Exista milioane de alti barbati care ar fi fericiti sa te iubeasca exact asa cum esti.

“Chiar te crezi atat de desteapta?”

Un barbat care te place te respecta si te valorifica. Un barbat care se teme de inteligenta ta nu este un barbat alaturi de care sa poti avea o relatie. Vrea doar sa te traga in jos si sa te faca sa te simti nesigura. Un barbat care te place cu adevarat te va sustine sa iti atingi potentialul si va crede in tine.