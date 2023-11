Foarte delicioasă și în perioada de post, tocana de vinete este exact ce ai nevoie în această perioada. Se pregătește ușor și poate fi savurată atât caldă, cât și rece.

Tocăniță de vinete de post - Ingrediente

1 buc vinete

1 buc ardei gras verde

1 buc ardei kapia

1 buc ceapă

2 buc ceapă verde

5 linguri ulei de măsline

200 ml apă

350 gr suc de roșii

1 linguriță cimbru

după gust piper

după gust sare

3 căței usturoi

după gust pătrunjel

1 linguriță boia dulce

*Cantitățile sunt pentru 3 porții

Tocăniță cu vinete de post - Mod de preparare

Pasul 1

Am spălat și curățat parțial de coajă o vânătă mare. Am tăiat vânăta în cuburi mari. Am pus cuburile de vânătă într-un vas, am pus peste ele sare și am acoperit cu apă. Am lăsat să stea așa vreo 20-30 minute, apoi am scurs apa și am clatit bine bucățelele de vânătă. Se procedează în acest fel pentru a elimina amăreala din vinete. Când se elimina apa în care au stat, se observă că este ușor maro la culoare.

Pasul 2

Am încins o crăticioară în care am pus ulei de măsline și am rumenit bine vinetele pe toate părțile. Vinetele se scot apoi pe un șervețel absorbant și se lasă deoparte.

Pasul 3

Am tocat ceapa și ardeii. Legumele nu le-am tocat foarte mărunt.

Se curăță vasul și se pune din nou în el ulei de măsline.

Se rumenește ceapa, ceapa verde și cele două feluri de ardei.

Pasul 4

Am rumenit timp de câteva minute legumele, până s-au înmuiat, apoi, când au început să se prindă de fundul vasului, am adăugat 100 ml apă. Am lăsat să se gătească bine.

Pasul 5

Când legumele s-au gătit bine, am adăugat sucul de roșii, vinetele rumenite și am condimentat cu sare, piper și cimbru uscat.

Dacă mai este nevoie, se mai adaugă lichid.

Dacă preferați o tocană cu mai mult sos, se adaugă 100 ml apă.

În scurt timp am adăugat și usturoiul, mai spre final, pentru a-și păstra mai bine gustul în mâncare.

În câteva minute se oprește focul și se adaugă la final pătrunjel proaspăt tocat.

Tocănița de vinete se poate servi cu cartofi și/sau alte legume. Și neapărat cu mămăliguță.