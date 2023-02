Paul Curry, un magician amator din New York City, a fost primul care a descoperit că un pătrat poate fi tăiat în câteva bucăți și piesele rearanjate pentru a face un pătrat de aceeași dimensiune care are o gaură în el.

Există multe versiuni ale așa-numitului paradoxul al Curry, dar aceasta este cea mai simplă. Tu o poți rezolva?

Imaginea de la care pornești:

Imaginea la care trebuie să ajungi:

Dacă nu ai găsit soluția, poți urmări rezolvarea video:

Paul Curry, an amateur magician in New York City, was the first to discover that a square can be cut into a few pieces and the pieces rearranged to make a square of the same size that has a hole in it! There are many versions of the Curry paradox, but this one is the simplest. pic.twitter.com/vgDOQostFh