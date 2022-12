7 superstitii de Craciun legate de cadouri

- nu darui un obiect pe care l-ai primit si tu la randul tau. Nici macar daca ti-a purtat ghinion. Se spune ca astfel vei da mai departe energiile negative, dar, in cele din urma, se vor intoarce si mai mult asupra ta.

- evita sa daruiesti obiecte ascutite celor dragi, cu atat mai putin partenerului de cuplu. Superstitiile de Craciun spun ca un astfel de cadou poate duce la destramarea relatiei cu persoana respectiva. In scurt timp, cand te astepti mai putin, va izbucni o cearta mare intre voi.

- nici ceasurile nu se numara printre cele mai potrivite cadouri de sarbatori si nu numai, conform superstitiilor de Craciun. Ele simbolizeaza ca cel caruia i l-ai oferit are clipele numarate, expresie ce semnifica faptul ca nu mai are mult de trait. In acelasi timp, atunci cand vine vorba despre iubit, se spune ca un astfel de cadou poate conduce la despartire.

- nu oferi de Craciun un portofel gol. Este bine sa pui macar o moneda in el pentru a aduce noroc. De asemenea, se mai spune ca este bine ca suma oferita sa fie cu numar impar.

- nu te gandi sa oferi celor dragi de Craciun nici incaltaminte. Superstitiile spun ca persoana respectiva se va indeparta de tine anul urmator.

- indiferent ca vrei sa faci o gluma ori ca persoana respectiva chiar are nevoie de o foarfeca, te sfatuim sa nu daruieste acest obiect. Se spune ca prietenia ta cu acea persoana se va reduce la jumatate, astfel ca relatia dintre voi se poate raci.

- evita sa daruiesti umbrele de Craciun. Conform superstitiilor, o umbrela va aduce ghinion celui care a primit-o.

Chiar daca spiritul sarbatorilor de iarna te imbie sa faci o multime de cadouri celor dragi, tine cont si de superstitiile de Craciun si alege cu intelepciune. Chiar daca aceste idei par greu de crezut, nu este bine sa te joci cu energiile negative.

Sursa: divahair.ro