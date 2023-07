Iata cum sa prepari cartofii prajiti, incat sa-ti iasa mereu croncanti la exterior si fragezi pe interior si sa nu se mai lipeasca unii de ceilalti.

Cum prepari cei mai bun cartofi prajiti

Curata cartofii (ii poti lasa si cu coaja, insa trebuie spalati foarte bine), spala-i si taie-i dupa gustul tau (pai, wedges, rondele, etc), insa oricum i-ai taia, incearca sa-i faci egali.

Lasa cartofii minim o ora in apa rece, la inmuiat, mai ales daca ii simti fainosi. Aceasta etapa elimina o parte din amidon. Cu cat mai putin amidon ramane in cartofi, cu atat vor fi mai crocanti.

Usuca-i foarte bine intre servete de hartie si pune uleiul la incins la foc mediu.

Prajeste-i in mai multe multe serii, mai ales daca folosesti un recipient de dimensiuni mici. In caz contrar, cand pui multi cartofi in putin ulei, temperatura uleiului va scadea, nu vei avea loc sa intorci cartofii si vei obtine un piure prajit, deloc aspectuos.

Prajeste cartofii cca 6-7 minute la foc mediu, pana devin foarte putin aurii. Scoate-i pe servete de hartie absorbante, apoi continua cu urmatoarele serii, procedand la fel.

Dupa ce ai terminat cu toti, da focul mare si incinge uleiul mai tare decat initial. Prajeste din nou cartofii in serii, cate 1-2 minute, pana cand se rumenesc uniform. Scoate-i, sareaza-i si serveste-i imediat, potrivit retetepractice.ro