După ce Oana și noul ei iubit, pe nume Radu Siffredi, și-au oficializat relația atât online, cât și offline, Gina Matache și-a exprimat vehement dezacordul cu privire la alegerea fiicei sale în materie de bărbați. Mai mult decât atât, mezina familiei Matache nici nu o mai recunoaște pe Delia ca fiind sora ei.



Oana și Radu sunt într-o relație de puțin timp, însă cei doi sunt îndrăgostiți unul de celălalt și nu-și ascund relația. Motivul pentru care iubitul Oanei este pus la zid de mama acesteia, dar și de unii internauți, este stilul său vestimentar, faptul că are părul lung și că are ojă pe unghii. În ciuda acestor detalii, tânărul pare să o facă fericită pe Oana Matache.



Sora mai mică a Deliei s-a despărțit de fostul soț, Răzvan Miheț, cu care are împreună doi copii. Ea spune că a luat această decizie pentru că nu mai era fericită și a avut mult curaj să facă acest pas.