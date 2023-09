Totul ar fi început în 2017, atunci când ea și soțul ei se aflau în vacanță, iar Rachel și-a uitat pompa de sân. Din această cauză, soțul ei s-a oferit să o ajute.

„Când îmi alăptam copilul mijlociu, Aria, acum în vârstă de șase ani, am plecat într-o croazieră cu Alexander. Mi-am uitat pompa de sân și m-au durut sânii câteva zile. Mă dureau îngrozitor și mi-era frică să nu fac o infecție, așa că am decis că soțul meu va încerca să bea laptele pentru a mă ușura. Eram speriați de idee, dar de îndată ce am făcut-o, ne-am dat seama că este perfect normal. Alexander a spus că are un gust diferit de cum se aștepta el”, a povestit Rachel, potrivit tabloidului britanic Mirror.

Pentru că experiența i-a plăcut atât de tare, femeia spune că a continuat să îl alăpteze pe bărbatul său.

Cei doi au descoperit că asta i-a apropiat și mai tare, așa că au continuat să o facă. El crede că acum are pielea mai sănătoasă și laptele are un gust mult diferit față de cel cu care era obișnuit. Asta pentru că înainte consuma doar lapte de vacă. Între timp, Rachel a mai făcut un copil, așa că încă își alăptează în continuare soțul.

„Ne-am dat seama că nu este nimic în neregulă cu asta, de fapt, îi face bine, deoarece laptele matern este foarte hrănitor și sănătos. Nu a mai răcit deloc de când a început să-mi bea laptele și atât de mulți oameni au spus că pielea lui arată mai bine acum. A ajuns să iubească gustul laptelui meu matern și chiar îl preferă în locul celui de vacă acum.”, a mai spus Rachel Bailey, care a insistat că nu este vorba despre vreun „fetiș”.

Cuplul a spus că oamenii consideră ceea ce fac ei un „tabu”. De obicei, laptele matern este destinat exclusiv bebelușilor până la vârsta de șase luni, atunci când are loc un proces de înțărcare care poate dura doi ani. După aceea, copiii pot începe să se bazeze pe alimente solide pentru alimentația lor.

