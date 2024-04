O masă sățioasă și sănătoasă o iei totdeuna acasă. C el puțin așa spune o vorbă din bătrâni. Dacă ai invitat prietenii în vizită și vrei să îi impresionezi cu un preparat tradițional sau dacă pur și simplu simți poftă de o mâncare românească, încearcă această rețetă de fasole cu ciolan. Chiar dacă nu este cel mai simplu preparat, este absolut delicios și merită să îl încerci de câteva ori pe an. Există, de altfel, un ingredient cu totul special, care îi dă un plus de savoare și gust. Află care este acela!