Pentru a recunoaște căpușele periculoase este util să știi cum arată acestea.Căpușa cu picioare negre are o formă ovală și un corp aplatizat, cu picioare negre lungi. Femela are un scut maro-roșcat în partea de sus a corpului în timp ce masculul este în întregime negru. Căpușa comună europeană are, de asemenea, un corp oval și aplatizat, dar are o culoare mai uniformă, variind de la maro deschis la maro închis.