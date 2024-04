De ce înșală femeile

Motivele pentru care femeile aleg să își înșele partenerii sunt diverse și complexe. În multe cazuri, infidelitatea nu este despre sex sau atracție fizică, ci mai degrabă despre căutarea unui răspuns la nevoi emoționale nesatisfăcute, sentimente de neglijare sau dorința de a evada dintr-o relație abuzivă.

Una dintre mărturiile colectate de Huffpost vine de la o femeie care a suferit abuzuri din partea soțului: „Soțul meu arunca cu chestii, lovea lucruri, spărgea obiecte, mă înjura, țipa la mine, ridica mâna asupra mea. Nu-l puteam opri... Nu eram îndrăgostită de bărbatul cu care l-am înșelat pe soțul meu, dar mă trata așa cum mi-am dorit să fiu tratată... Relația noastră a fost strict sexuală, dar mă respecta mai mult decât soțul meu.”

Alte motive invocate sunt răzbunarea, sentimentul de neglijare sau distanțare emoțională și fizică, precum și lipsa de fericire în cuplu. „Am făcut-o pentru că nu eram fericită în relația noastră și mi-era, în același timp, teamă să rămân singură... Plângeam mult din cauza asta. Îl făceam pe el să sufere și sufeream și eu, dar nu mă puteam desprinde,” mărturisește o altă femeie.

Consecințele infidelității

Infidelitatea nu este o soluție la problemele dintr-o relație și adesea duce la complicații și mai mari, arată clickpentrufemei.ro. Deși unele cupluri aleg să urmeze terapia și să încerce să repare relația, multe se sfârșesc prin divorț. „Ne distanțaserăm unul de altul și nu mai făcuserăm sex împreună de doi ani... După o delegație, am întâlnit un bărbat arătos, cu care am avut o conexiune imediată și m-am culcat cu el. I-am spus asta soțului meu când m-am întors acasă. Am ajuns să facem terapie de cuplu, dar, după un alt an, am divorțat,” povestește o altă femeie.

Fiecare caz de infidelitate este unic și are propriile sale circumstanțe, dar este esențial să recunoaștem și să înțelegem motivele din spatele acestor acțiuni pentru a putea aborda mai eficient problemele din relații. Dialogul deschis, înțelegerea reciprocă și terapia de cuplu pot fi un prim pas în reconstrucția încrederii și a unei relații sănătoase. În cele din urmă, infidelitatea ar trebui să fie un semnal de alarmă că sunt aspecte în relație care necesită atenție și îmbunătățire.