„Orice medic știe că după 40 de zile fără mâncare ești la limita morții. Este extrem de periculos și nu este cazul ca oameni care nu provin dintr-un mediu medical să promoveze aceste ”diete”. Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă. Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme, și nu am mâncat 9 zile absolut nimic. Doar o cafea dimineața fără zahăr. Vreau să spun că după 9 zile eram în pragul accidentului vascular”, a declarat dr. Monica Pop, potrivit BZI

În ultima vreme tot mai multe vedete autohtone încurajează postul negru pentru slăbit, fără a explica și pericolele la care se expun. Ce nu știu fanii însă este că acest tip de post poate pune viața în pericol, dacă este urmat fără a consulata un medic sau un specialist, pentru că nu este indicat persoanelor cu diferite patologii.