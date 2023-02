Iata 14 mesaje de Ziua Indragostitilor care ii vor topi inima partenerului tau!

Cele mai frumoase mesaje de Ziua Indragostitilor pentru iubitul tau

Nu-i nimic daca esti in pana de idei ori nu te pricepi sa compui poezii de dragoste. Noi te ajutam sa iti exprimi sentimentele si sa il surprinzi pe iubitul tau cu cele mai frumoase cuvinte de iubire.

1. As vrea sa poti sa te vezi prin ochii mei. Numai asa ti-ai da seama cat de mult insemni pentru mine. Te ador, iubitul meu!

2. Nu ar trebui sa existe in viata mea o zi fara tine. Insa daca va veni vreodata acea zi, ma rog sa fie ultima.

3. Dragostea este un cuvant prea simplu pentru a exprima tot ceea ce simt pentru tine. O singura viata inseamna prea putin timp pentru a-ti spune cat de mult te iubesc.

4. A te indragosti este ca si cum te-ai uita la stele. Daca alegi o stea din multitudinea de pe cer si o privesti timp indelungat, celelalte nu vor mai conta.

5. Te-am iubit cu privirea, te-am iubit cu sarutul, te-am iubit cu mangaierea... Acum te iubesc cu toata fiinta mea.

6. Am nevoie de tine asa cum are un fluture de aripile lui, gheata de vreme rece si trupul de suflet. Te iubesc!

7. M-am nascut cu adevarat atunci cand m-ai sarutat prima oara. Am simtit ca mor atunci cand m-ai parasit si am inviat in ziua in care te-ai intors la mine. Vreau sa sarbatorim tot ceea ce simtim unul pentru celalalt de Ziua Indragostitilor.

8. Bratele tale sunt locul meu favorit. De Ziua Indragostitilor nu vreau sa imi dai deloc drumul, ci sa stam asa de dimineata pana seara.

cuplu indragostit

9. Ziua Indragostitilor este anul acesta una speciala pentru mine. Este prima pe care o petrec alaturi de tine si nimic nu imi poate strica aceasta bucurie. Insemni totul pentru mine, iubitul meu.

10. Ai fost intotdeauna langa mine atunci cand am avut nevoie de tine. Am plans pe umarul tau si m-am sprijinit pe mana ta. Ai dat sens vietii mele si ai umplut-o cu iubire.

11. Esti cel mai important barbat din viata mea si nimeni nu iti va lua locul vreodata. Te iubesc, iubitul meu!

12. Chiar daca este normal ca un barbat sa ii aduca unei femei trandafiri si bomboane de ciocolata, vreau sa inversez rolurile in acest an. Apropo, asta inseamna ca tu o sa gatesti diseara. Happy Valentine\"s Day!

13. Nu iti cer diamante si flori de Ziua Indragostitilor, pentru ca dragostea ta este tot ceea ce am nevoie. Esti un barbat minunat si nu te voi lasa niciodata sa pleci de langa mine.

14. Se spune ca femeile sunt mai romantice decat barbatii. Eu cred ca cei care spun acest lucru nu te-au intalnit pe tine. Iti multumesc pentru ca imi faci viata mai frumoasa! Te ador!

Alege unul dintre aceste mesaje de Ziua Indragostitilor pentru iubitul tau si va fi impresionat fara nicio indoiala. Trimite-i si o felicitare de Valentine\"s Day ori de Dragobete.

Sursă text: Divahair.ro