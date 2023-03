ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Eiwaz : Manifesta rabdare si perseverenta, nu arunca pe geam munca inceputa. Nu da inapoi, nu ceda, nu te indoi, apar obstacole ca sa fii testat, nu iti reconsidera radical propriile opinii. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele dar cu propria ta judecata. Este nevoie si sa manifesti viziune, cum ar fi sa selectezi intuitiv deciziile corecte si sa previi consecinte nedorite.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – THURISAZ : Thurisaz este reprezentat de un spin, simbolul cel mai de baza al barierelor ce stau fie intre tine si un avantaj, fie intre tine si un necaz. In cazul gardurilor vii, spinii protejeaza impotriva atacurilor ce vin dinspre alte taramuri. In cazul tufelor de trandafiri, spinii ne tin departe de frumusrte. Desi spinii sunt pasivi si nu au ganduri, ei inteapa, rup sau uneori pot fi si otravitori. Astfel, aceasta runa iti sugereaza sa iti analizezi o violenta irationala si o furie pe care o ai. Unde in viata ta esti ca un spin ? Cine sau ce este spin in viata ta acum?

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Wunjo : Wunjo este runa bucuriei. Anunta realizari in urma ambitiei, intelegere, buna sanatate, parteneriate infloritoare, succes in dragoste. Ochii iti sunt deschisi spre adevar. Ai parte de noi inceputuri prospere binecuvantate cu bucuria ta. Runa Wunjo este conectata cu o recompensa, cu un sentiment de satisfactie si bunatate, cu castiguri pasnice si cu realizari frumoase. Totul merge bine pentru ca esti in armonie absoluta cu viata insasi. Runa mai semnifica si colaborari apropiate si compania unor oameni in stare de bucurie, pentru ca bucuria nu este o emotie solitara. Cand lucrurile in viata o iau in jos si apare Wunjo, bucuria sa atinge fiecare parte a existentei tale.

