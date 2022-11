În ultima vreme, facem cumpărături mai rar, iar atunci când mergem la supermarket, cumpăram mâncare pentru întreaga săptămână sau chiar mai mult. Pentru ca vizitele la magazin in contextul pandemiei sunt mai rare, avem tendinta de a investi in produse care rezista cat mai mult in dulap, in camara sau in frigider. Acest lucru se traduce prin mai putine alimente proaspete, caci acestea sunt, de regula, cele mai usor perisabile.