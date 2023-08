Marie Curie a murit în data de 4 iulie 1934, din cauza anemiei aplastice cauzate de munca sa cu substanţele radioactive. Este vorba de o afecțiune care a fost descoperită în urma bormbardamentelor nucleare de la Hiroșima și Nagasaki, precum și la muncitorii care au invervenit după accidentul tragic de la Cernobîl.

Când Marie Curie a murit, corpul ei era atât de radioactiv încât a trebuit să fie înmormântată într-un sicriu căptușit cu plumb. Cu toate acestea, nimeni nu a știut acest lucru până în anul 1995, când sicriul ei a fost exhumat, scrie desprelume.

La vremea respectivă, autoritățile franceze au dorit să îi mute pe soții Curie în mausoleul național, Panthéon, pentru a le onora contribuția în domeniul ştiinţei și pentru importanţa lor în istoria Franței. Oficialii responsabili de exhumare au contactat agenția franceză de radioprotecție, exprimându-și îngrijorarea cu privire la radiațiile reziduale, solicitând asistență pentru a proteja lucrătorii din cimitir.

Când exhumatorii s-au apropiat de mormânt, au avut un șoc. Au descoperit că sicriul Mariei Curie, deși părea a fi făcut din lemn, era căptușit cu 2,5 milimetri de plumb.

Acest lucru, potrivit Journal of British Society for the History of Radiology, s-a datorat probabil faptului că Marie Curie luase măsuri pentru a limita expunerea la radiații mai târziu în viață.